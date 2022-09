ES Elazığspor’a Van hakemi   

TFF 3. Lig 1. Grubun 2. haftasında ES Elazığspor’un deplasmanda Yomraspor’la oynayacağı maçı Van bölgesinden C klasman hakemi Serkan Pınar yönetecek.

ES Elazığspor’un TFF 3. Lig 1. Grubun 2. haftasında deplasmanda oynayacağı Yomraspor maçının hakemleri belli oldu. Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan atamalara göre Yomraspor - Entegre Solar Elazığspor maçını Van bölgesinden C klasman hakemi Serkan Pınar yönetecek. Pınar’ın yardımcılıklarını Muş bölgesinden İsmail Emre ve Van bölgesinden Yakup Erdoğan yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise yine Van bölgesinden Cihan Ölmez olacak. Müsabaka pazar günü saat 15.30’da Yomra İlçe Stadında oynanacak.

TFF 3. Lig 2. Gruptaki bir diğer Elazığ ekibi Elazığ Karakoçan FK’nın ise 11 Eylül Pazar günü saat 15.30’da Doğukent Stadında Bayrampaşa ile oynayacağı maçı Trabzon bölgesinden C klasman Hakemi Murat Kasap yönetecek. Kasap’ın yardımcılıklarını Trabzon bölgesinden Yakup Bulut ile Ali Rıza Öztürk yapacak. Müsabakanın 4. hakemi yine Trabzon bölgesinden Emre Can Furuncu olacak.