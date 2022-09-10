ES Elazığspor’a para cezası 

ES Elazığspor kulübüne TFF 3. Lig 1. Grubun 1. haftasında oynanan 1954 Kelkit Belediyespor maçındaki olaylardan ötürü ihtar ve 14 bin lira para cezası kesildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, TFF 3. Lig 1. Grubun 1. haftasında oynanan ve golsüz beraberlikle sona eren 1954 Kelkit Belediyespor maçındaki olaylardan ötürü ES Elazığspor’a ihtar ve para cezası verdi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 8 Eylül 2022 tarih ve 7 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar şöyle: "Entegre Solar Elazığspor Kulübünün, 4 Eylül 2022 tarihinde oynanan Entegre Solar Elazığspor - 1954 Kelkit Belediyespor TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Entegre Solar Elazığspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 14 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."