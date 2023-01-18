ES Elazığspor Yasak’ı kadrosuna kattı   

ES Elazığspor, Adıyaman FK'dan Çağrı Yağız Yasak'la 1.5 yıllık anlaşmaya vardı.

TFF 3. Lig 1. Grupta ara dönem transfer çalışmalarına devam eden Entegre Solar Elazığspor, Çağrı Yağız Yasak transferinde mutlu sona ulaştı. Genç futbolcu ve kulübü ile her konuda anlaşan bordo-beyazlılar, golcü oyuncuyu 1.5 yıllığına renklerine bağladı. Daha önce Fatih Kıran, Oğuzhan Yazıcı ve Hakan Bozkurt’u renklerine bağlayan ES Elazığspor, Çağrı Yağız Yasak transferiyle 4. imzasını attırdı. Çağrı forvet mevkiinin yanı sıra, kanatlarda da görev yapabiliyor.

1999 Kırklareli doğumlu olan Çağrı, Tarsus İdman Yurdu ile başlayan profesyonel kariyerinde 1922 Konyaspor, Arnavutköy Belediyespor ve son olarak Adıyaman FK formaları giydi. Güneydoğu ekibinde 18 lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası maçında bu sezon forma giyen Çağrı, 3 gol atma başarısı gösterdi.