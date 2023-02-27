ES Elazığspor forvetini buldu   

Ömer Faruk Sezgin’in takımdan ayrılması sonrası forvet bölgesi için birçok futbolcuyla temasa geçen ES Elazığspor, TFF 3. Lig 2. Grup temsilcisi Karaman FK’dan Tugay Keleş’le prensipte anlaşma sağladı.

TFF’nin ligden çekilme talebine ret cevabı verdiği ES Elazığspor lige devam edeceğinin kesinleşmesinin ardından transfer çalışmalarına hız verdi. Ömer Faruk’un takımdan ayrılması sonrası yokluğu en çok hissedilen mevki olan forvet için bir çok futbolcuyla temas halinde olan bordo-beyazlılar, son olarak gündemine aldığı Karaman FK’nın forveti Tugay Keleş’le her konuda anlaşma sağladı. 24 yaşındaki oyuncunun kulübüyle de ufak pürüzler giderildikten sonra resmi sözleşme imzalanacak.

Sakaryaspor alt yapısında futbol kariyerine başlayan 1994 doğumlu oyuncu, Gebzespor, Beyoğlu Yeni Çarşı, Düzcespor, Ofspor ve Karaman FK formaları giydi. Santrafor mevkiinde forma giyen oyuncu kariyeri boyunca çıktığı 137 maçta 24 gol attı. Bu sezon Karaman FK'da 22 maça çıkan Tugay, 3 gol kaydetti.