Erzincan’da deprem meydana geldi.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 12.16'da merkez üssü Erzincan'ın Tercan ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 6,79 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi. Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, ilk belirlemelere göre yaşanan depremde herhangi bir cal ve mal kaybı olmadığını belirtti.