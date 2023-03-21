Erzincan Vali Yardımlığına Elazığlı İsim! 

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde Kaymakamlık ve Vali Yardımcısı olarak görev yapan Elazığlı başarılı mülkiyelilerden Yusuf İzci, Erzincan Vali Yardımcısı olarak atandı.

Kaymakamlık ve Kayyum Belediye Başkan Vekilliği görevlerinin yanı sıra, Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevini de 15 ay boyunca sürdüren İzci, buradaki çalışmalarıyla yöre halkı tarafından takdir edilmişti.

Hatay Vali Yardımcısı olarak bulunduğu süre içerisinde Hatay’da bulunan Elazığlılar Derneğinde sık sık hemşehrilerimizle de bir araya gelen Vali Yardımcısı İzci, özellikle mütevazi yapısıyla çevresinden tanınırken, yapmış olduğu başarılı çalışmalarla da dikkatleri çekerek kısa adı YİKOB olan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı çalışmalarıyla, ekonomik anlamda Hatay’a katma değer sağlayan projelerin başındaki isim olarak yer aldı.

Elazığlı Vali Yardımcısı Yusuf İzci, Hatay tarihi adına önem arz eden eski meclis binası ile Kibar Feyzo filminin çekildiği Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı eski adıyla Harran, şimdiki ismiyle Kavalcık Köyünde bulunan ve Kibar Feyzo, Adak, Ezo Gelin, Kaçak, Asi, Kasaba gibi birçok film ve diziye ev sahipliği yapmış olan konak ile çeşitli tarihi eserlerin restorasyon çalışmalarını yürüttü.

Elazığlı Vali Yardımcısı İzci, İç İşleri Bakanlığı tarafından Erzincan Vali Yardımcısı olarak görevlendirilmesinin ardından geçtiğimiz günlerde yeni görev yerine geçerek burada çalışmalarına başladı.

Yusuf İzci Kimdir?

1986 yılında Elazığ ili Palu ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Palu ilçesinde tamamladı. 2009 yılında Marmara Üniversitesi İİBF İktisat bölümünden mezun olup İçişleri Bakanlığı tarafından açılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 24.12.2009 tarihinde Erzincan Kaymakam Adayı olarak atandı.



• İstanbul ili Silivri ve Avcılar ilçelerinde Mülkiye Müfettişi Refakatinde Teftiş Stajı

• Erzincan İl Merkez (Valilik) Stajı

• Erzincan ili Üzümlü ilçesinde Kaymakam Refikliği Stajı

• Denizli ili Baklan ilçesinde Kaymakam Vekilliği Stajını tamamladı

• 1 yıl süre ile İngiltere’de Canterbury Christ Church Üniversitesi’nde yabancı dil eğitimi aldı.



Yurtdışı Dil Eğitimi Stajı sonrası katıldığı 97. Dönem Kaymakamlık Kursu’nu dönem birincisi olarak bitirip tercihen Sakarya ili Karapürçek ilçesine atandı.



• 23.08.2012 - 22.07.2015: Sakarya-Karapürçek Kaymakamı

• 03.08.2015 - 10.09.2018: Kars-Susuz Kaymakamı ( Vekaleten Kars Vali Yardımcısı, 15 ay boyunca Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreteri )

• 24.09.2018 - 20.08.2019: Erzurum-Karaçoban Kaymakamı ( 7 ay süre ile Kayyum-Karaçoban Belediye Başkan Vekili) olarak görev yaptı.



08.08.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2019/268 sayılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Hatay Vali Yardımcısı olarak atandı ve 02.09.2019 tarihinde göreve başladı. Bakanlık Makamının 26.02.2023 tarihli oluru ile Erzincan Vali Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir.



Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Vali Yardımcımız evli ve 2 çocuk babasıdır.