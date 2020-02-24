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Giriş Tarihi : 24-02-2020 13:57   Güncelleme : 24-02-2020 13:58

Ertelenen maçların tarihleri belli oldu  

TFF 3. Lig 2. Grup ekibi Elazığ Belediyespor’un erteleme maçlarının tarihleri netlik kazandı.

Ertelenen maçların tarihleri belli oldu  

Elazığ depremi sonrası iki iç saha maçı ertelenen Elazığ Belediyespor’un, bu maçları oynayacağı tarihler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.  

Elazığ’da 24 Ocak’ta meydana gelen depremin ardından Payasspor ve Cizrespor maçları ertelenen kırmızı-lacivertli ekibin, bu maçlarının programı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ilan edildi. TFF'den yapılan açıklamaya göre; TFF 3. Lig 2. Grup 20. hafta erteleme maçı Elazığ Belediyespor - Payasspor karşılaşması 4 Mart Çarşamba günü saat 14.00’te Gençlik Merkezi Sentetik Saha’da oynanacak. 22. haftanın ertelenen Elazığ Belediyespor - Cizrespor karşılaşması ise 18 Mart Çarşamba günü saat 14.30’da Gençlik Merkezi Sentetik Saha’da oynanacak.

ETİKETLER: elazığ belediyespor
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