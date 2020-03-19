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Spor
Giriş Tarihi : 19-03-2020 08:00

Erteleme maçında Elazığ Belediyespor berabere kaldı

TFF 3. Lig 2. Grup 22. hafta erteleme maçında Elazığ Belediyespor, sahasında karşılaştığı Cizrespor ile 0-0 berabere kaldı.

Erteleme maçında Elazığ Belediyespor berabere kaldı

Stat: Gençlik Merkezi

Hakemler: Fevzi Erdem Akbaş xx, Vedat Demir xx, Şafak Nalbantoğlu xx

Elazığ Belediyespor: Ogün Karakaya xx, Can Morgül xx, Burak Kavlak xx, Hayrettin Cengiz xx, Ferhat Canlı xx, Enver Abdullah Filiz xx, Oktay Pop x (Metehan Andaç dk. 63 x), Tuncay Fındıkcı xx, Cenk Cengiz xx (Emrah dk. 90 ?), Semih Ekmen xx, Furkan Yiğit x (Mazlum dk. 79 ?)

Cizrespor: Ramazan Haklı xx, Ahmet Demir xx, Evren Horozal xx, Gökhan Dincer xx, Oğuzhan Yıldırım xx, Canberk Özçakır xx, İlke Nelik xx, Mehmet Bayram x (Ercan dk. 57 x), Gökhan Çırak x (Yusuf dk. 46 x), Taner Gürsoy xx (Oğuzhan dk. 86 ?) Sarı Kartlar: Cenk (Elazığ Belediyespor), Gökhan, Oğuzhan (Cizrespor)

ETİKETLER: elazığ belediyespor elazığ belediyespor cizrespor
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