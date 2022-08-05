Yaşanan şeker krizinin ardından CHP milletvekili Erol’dan Tarım Bakanı Kirişçi’ye şekerler hangi şirketlere satıldı sorusu.

Elazığ Cumhuriyet Halk Partisi Gürsel Erol, Türk Şeker Sanayisi tarafından Elazığ’da açılan 14’üncü şeker fabrikasının bu sene ne kadar şeker ürettiği ve üretilen şekerlerin ne kadar bedelle kurum ve kişilere satıldığının açıklanması için Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi’nin yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Türk Şeker Sanayinin 14’üncü fabrikası olan aynı zamanda Doğu illerinde açılan 4 şeker fabrikasından birisi olan Elazığ Şeker Fabrikasının 1981 yılında en yüksek üretimi alarak 751 ton şeker elde edildiğini o dönemden sonra fabrikada üretilen şekerin giderek azaldığını belirterek Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi’ye sorun önerisinde bulundu. Milletvekili Erol, sorusunda 2021-2022 üretim döneminde kaç ton pancar işlendiğini ve işlenen pancardan kaç ton şeker üretildiğini ve üretilen şekerin ne kadar bedelle kurum ve şirketlere satıldığını sordu.