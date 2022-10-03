Erol’dan Şehit Yusuf Ataş’ın babasına taziye telefonu

Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Şehit Yusuf Ataş’ın Babası Nejat Ataş’ı telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Piyade Astsubay Yusuf Ataş (21), Kuzey Irak’ta sürdürülen Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düştü.

Naaşı bu sabah Elazığ’a getirilen Şehit Yusuf Ataş Kocancılar ilçesinde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Pençe-Kilit Operasyonu’nda şehit olan Piyade Astsubay Yusuf Ataş’ın Babası Polis Memuru Mustafa Ataş’ı telefonla arayarak taziyelerini iletti. Ayrıca Erol’un 04 Ekim 2022 Salı günü Elazığ’a gelerek Kovancılar ilçesinde Şehit Yusuf Ataş’ın Babası Mustafa Ataş’a taziye ziyaretinde bulunacağı öğrenildi.