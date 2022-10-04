Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Kuzey Irak’ta teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucunda Elazığlı Piyade Astsubay Yusuf Ataş, şehit oldu.
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol geçtiğimiz gün Kovancılar’da düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlanan Şehit Ataş’ın Kovancılar’daki taziyesine katılarak Şehit Babası Nejat Ataş ve ailesine başsağlığı diledi.
GÜNCEL
Giriş Tarihi : 04-10-2022 16:41
Erol’dan Şehit Ataş’ın ailesine taziye ziyareti
Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Şehit Yusuf Ataş’ın Kovancılar’daki taziyesine katıldı.
Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Kuzey Irak’ta teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucunda Elazığlı Piyade Astsubay Yusuf Ataş, şehit oldu.
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