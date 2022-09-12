Erol’dan çalışmalara destek

Elazığ merkeze bağlı Fatmalı Köyü Mevkisi’nde Keban Baraj Gölü’nde balıkçı teknesinin batması sonucu kaybolan Yaşar Zariç’in bulunması için sürdürülen arama kurtarma faaliyetlerine Milletvekili Erol’dan destek mesajı geldi.

Olay, 09 Eylül 2022 tarihinde merkeze bağlı Fatmalı Köyü Mevkisi Keban Baraj Gölü’nde meydana geldi. Batan balıkçı teknesinde bulunan Yaşar Zariç, tekne ile birlikte suya gömüldü. Zariç için arama kurtarma faaliyetleri dördüncü gününde de devam ederken CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, bir destek mesajı yayımladı.

Erol mesajında: “Elazığ, Fatmalı köyünde faaliyet gösteren balık işletmesine ait balıkçı teknesinin su alarak batması sonucu bir yurttaşımız kaybolmuştur. Kaybolan yurttaşımız için arama tarama faaliyetlerini koordine eden Elazığ Valiliğine, çalışmalara katılan jandarma, emniyet ve AFAD ekiplerimize teşekkür ederim. Kaybolan yurttaşımızın ailesine de sabırlar dilerim” ifadelerine yer verdi.