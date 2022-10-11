Erol’dan Belediye Başkanı Şerifoğulları ve meclis üyelerine teşekkür

Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, “Kent Meydanı” olarak isimlendirilen alanın “Cumhuriyet Meydanı” olarak değiştirilmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Belediye Meclisi Ekim Ayı İlk Oturumu’nda; alanın 29 Ekim’de “Cumhuriyet Meydanı” adıyla hizmete gireceğini açıkladı ve 2. gün oy birliği ile Cumhuriyet Meydanı ismi tescillendi.

Milletvekili Erol, “Kent Meydanı” olarak isimlendirilen projenin tamamlanmasının ardından alana “Cumhuriyet Meydanı” isminin verilmesinin memnuniyet verici olduğunu belirtti. Erol, yaptığı açıklamada: “Bu alana Cumhuriyet Meydanı isminin verilmesi gerçekten memnuniyet verici. Projeyi de önemli bir proje olarak görüyorum. Kentin zaten hem böyle bir meydana hem de otoparka ihtiyacı vardı. Meydanın ismi de projeye yakışan bir isim oldu. Projenin açılış günü de oldukça anlamlı bir güne tekabül ediyor. 29 Ekim’de yani Cumhuriyetimizin kuruluş yıldönümünde açılışı olacak. Bu vesileyle başta Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Meclis Üyelerimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederek projenin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

