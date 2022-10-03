Erol, Şerafettin Yıldırım ile ilgili o iddiayı İçişleri Bakanına sordu

Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle meclise 3 sorudan oluşan soru önergesi verdi.

Milletvekili Gürsel Erol, Ak Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım’ın VIP Salonlar Protokol Listesi’nde yer almamasına rağmen VIP Salonunu kullanmasını Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’na sordu.

Milletvekili Erol aynı zamanda AKP İl Başkanı Şerafettin Yıldırım’ın bir polis memuruna mukavemet ettiği ve polis memurunun bu olayda kolunun kırıldığı şeklindeki iddialar ile koruma kararı statüsü olmadığı halde Yıldırım’a 2 koruma polisi verilmesinin nedenini de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sordu.

İşte Milletvekili Erol’un o soruları:

ULAŞTIRMA BAKANINA SORULAN SORU

AKP Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım görevi ve unvanı itibari ile havalimanlarındaki VIP Salonlar Protokol Listesi’nde yer almamasına karşın Elazığ Havalimanı VIP Salonunu hangi gerekçe ile yolculuklarında kullanmaktadır?

İÇİŞLERİ BAKANINA SORULAN SORULAR

1) 31 Aralık 2021 gecesi AKP Elazığ İl Başkanı Şerafetttin Yıldırım'ın Antalya'da koruma polisi ile birlikte görevli bir polis memuruna mukavemet ettiği ve görevli polis memurunun aldığı darbe neticesinde kolunun kırıldığı Elazığ kamuoyunda konuşulmaktadır. AKP Elazığ İl Başkanı'nın polis memurumuza karşı adının karıştığı bu darp olayı doğru mudur, yasal işlem yapılmış mıdır?

2) AKP Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım'a 2 koruma polisi tahsis edildiği bilinmektedir. Koruma kararı statüsü olmayan bu kişiye hangi gerekçe ile kişisel koruma verilmiştir?