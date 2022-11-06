Erol bu fotoğrafı AK Parti ve MHP il başkanları nasıl yorumlar?

Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, geçtiğimiz ay CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Elazığ ziyareti öncesinde billboardlara asılan afişlere gönderme yaparak, Adalet Bakanı ile AK Parti Grup Başkan Vekilinin HDP’yi ziyaret etmesini AK Parti ve MHP il başkanına sordu.

Milletvekili Erol açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Sayın Genel Başkanımız’ın Elazığ ziyareti öncesi billboardlara provokatif içerikli afiş asan AKP ve MHP Elazığ İl Başkanları; Adalet Bakanı’nın, AKP Grup Başkanvekili’nin, AKP Genel Başkan Yardımcısı’nın “terörizm” ile ilişkilendirdikleri bir partinin Grup Başkanvekillerini anayasayı değiştirmek için ziyaret etmelerine ne diyecekler acaba?

Merak etmeyin, kentin her tarafına sizler gibi afiş, billboard asıp toplumsal barışı ve huzuru bozmaya yönelik bir eylemimiz asla söz konusu olmaz.

Yalnızca sorularımıza yanıt verin yeter!

Takdir Elazığ kamuoyunun.”