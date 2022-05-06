Erdoğan ve Arşivler Bulut'u yalanlıyor

Aşırı yağışların oluşturduğu olumsuzluklar ve altyapı yetersizliği ile AK parti Milletvekili Metin Bulut ile CHP Milletvekili Gürsel Erol arasında başlayan polemik değişik iddia ve ithamlarla devam ediyor.

Metin Bulut’un; “Gürsel Erol, siyasi fırsatçılık ve siyaseten ahlaksızlık ne demektir sana izah edeyim: Tunceli’de milletvekili olabilmek için Kandil’e yalvarmaktır. Elazığ’da siyasete devam edilmek için milliyetçi taklidi yapmaktır. Çok yüzlülüktür; bazen de yüzsüzlüktür. Sen, bu konuda en net örneksin. Senin nasıl bir karakterinin olduğunu CHP Genel Merkezine girişini yasaklayan Deniz Baykal çok veciz bir şekilde ifade etmişti. Sahi, sana “Parsadan” diyordu; değil mi?” sözleri gözleri, kamuoyunun dikkatini geçmişe ve haber bültenlerine yöneltti.

Tunceli’de CHP’den milletvekili seçildiği için HDP’yi bir milletvekilinden eden ve her fırsatta PKK’yı terör örgütü olduğunu dile getiren Gürsel Erol, TBMM'de Tunceli'de PKK'lı teröristler tarafından kaçırılıp şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz ile ilgili konuşma yapmış, bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan da dönemin CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol'u telefonla arayarak, konuşmasından dolayı teşekkür etmişti.

Bu gerçeği bildiği halde AK Parti Milletvekili Metin Bulut’un, CHP Milletvekili Erol’u Kandil’le görüşmekle itham etmesi kamuoyunda da tepkiyle karşılandı.

İşte 19 Temmuz 2017 tarihli o haber:

ERDOĞAN’DAN CHP’Lİ VEKİLE SÜRPRİZ TELEFON!

CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, yaptığı açıklamada, dün TBMM’de, Tunceli’de PKK’lı teröristler tarafından katledilen öğretmen Necmettin Yılmaz ile ilgili bir konuşma yaptığını, konuşmasında Türkiye’nin terörden çektiği sıkıntıları ve güvenlik güçlerinin içinde bulunduğu sıkıntıları anlattığını belirtti. Erol, bu konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisini telefonla arayıp teşekkür ettiğini söyledi. Erol, “Konuşmamdan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beni cep telefonumdan arayarak teşekkür etti. Sayın Cumhurbaşkanımız bana, ‘Ülkemizin birlik ve beraberliği için önemli bir konuşmaydı, devletimiz ve milletimiz adına sana teşekkür ediyorum. Ülkemizin birlik ve beraberliği için çok önemli bir konuşmaydı, önemli ve yerinde bir konuşmaydı’ dedi. Cumhurbaşkanı ile görüştükten sonra Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu telefon ile arayarak bilgi verdim. Sayın Genel Başkanımız da konuşmanın çok yerinde ve doğru bir konuşma olduğunu belirterek beni kutladı.”

CHP’li Erol, konuşmasında polislerin özlük haklarının iyileştirilmesi konusunda da var olan sıkıntıları anlattığını hatırlattı.

Bu arada, CHP kaynaklarından edinilen bilgilere göre bugün yapılan CHP MYK toplantısında da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Tunceli Milletvekili Gürsel Erol’u aramasının da gündeme geldiği, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun MYK üyelerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tunceli Milletvekili Gürsel Erol’u arayarak konuşmasından dolayı teşekkür ettiğini aktardığı öğrenildi.