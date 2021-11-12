Ercan “İyi Parti’nin yükselişi devam edecek”

İş insanı İYİ Parti Milletvekili Aday Adayı Yüksel Ercan, Genel Başkan Meral Akşener’in Bingöl ve Elazığ’da hakla buluşma programları ve ziyaretlerinin oldukça yoğun, verimli ve partilerinin halkın umudu olma yolunda yükselişini devam ettirdiğini göstermesi açısından başarılı olduğunu kaydetti.

Ercan, Bingöl’de yaşanan üzücü hadisenin provakatif bir eylem olmakla birlikte şehit yakını ile eski Grup Başkanvekili Türkkanarasında yaşanılan olayı tasvip etmediklerini ifade ederek, şehitlerin kanı üzerinden siyaset yapmanın da kimseye menfaat sağlamayacağını söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yurt gezilerinde esnaf ve vatandaşla bir araya geldiğinin altını çizen iş insanı ve milletvekili aday adayı Yüksel Ercan, İYİ Parti’nin halk nezdindeki yükselişinin ve halkın sabırsızlıkla beklediği bir konuma yükselmesinin birilerini endişelendirdiğini ifade etti.

Türkiye’de erken ya da zamanında yapılacak seçimle cumhur ittifakının büyük bir oy kaybına uğrayacağını kaydeden Ercan, açıklamasında şunları söyledi: “Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener hanımefendinin geçtiğimiz günlerde Bingöl ve Elazığ ziyaretlerinde büyük bir coşku ve heyecanı birlikte yaşadık. Her ne kadar şehit yakını olan şahıs, geçmişte Parti Genel Başkanımıza yönelik ağır küfür ve hakaretlerde bulunmuş olsa da Bingöl’de yaşanılan olayı tasvip etmemiz mümkün değildir. Hiç kimsenin bir şehit yakınına böyle bir yaklaşımda bulunmasını kabul edemeyiz. Bizler İYİ Partililer olarak eski Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın davranışını yanlış bulduğumuzu ifade etmemize görevinden istifa etmesine rağmen,bu olay üzerinden kendi tükenişlerini gölgeleyerek İyi Parti’nin halkın gönlündeki yükselişini engellemek amacıyla kara propaganda furyası devam ettirilmektedir. Genel Başkanımızın Bingöl ve Elazığ’da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldiği anlarda hemşehrilerimizin kendilerine sevgi ve teveccühü ortadadır. Kıymetli Genel Başkanımızın Elazığ’dan memnun bir şekilde ayrıldığını belirtmek isterim.”

KOVANCILAR ZİYARETİ MİTİNG HAVASINDA GEÇTİ

İş insanı ve İYİ Parti Milletvekili Aday Adayı Yüksel Ercan, Genel Başkan Meral Akşener’in Kovancılar ziyaretine de değinerek şunları ifade etti:“Genel Başkanımızı Bingöl ziyareti sonrasında geldiği Kovancılar’da binlerce hemşerimiz coşku ile karşılayarak bağrına bastılar. Kovancılar merkez ve köylerimizden de büyük bir katılım sağlandı ve esnaf ziyareti bir anda coşkulu bir miting havasına dönüştü. Ben bölgenin bir insanı olarak programa iştirak eden ve köylerimizden gelen tüm hemşerilerimize en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle İYİ Parti’nin iktidar yolculuğunun sürdüğünü ve seçimlerden birinci parti olarak çıkacağımızı ifade ediyor, bizlerden desteklerini esirgemeyen tüm hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum.”