Ercan İyi Parti’de

İlimizin saygın iş insanı ve eski MHP İl Genel Meclisi Üyesi Yüksel Ercan, siyasete İyi Parti ile devam kararı aldı.

İlimizde otomotiv sektöründe önemli yatırım ve girişimleri olan, 2014-2019 yılları arasında MHP İl genel Meclisi Üyeliği görevinde bulunan Ercan, MHP’den istifa ederek İyi Parti saflarına katıldı.

İyi Parti Genel Merkezi’nde Siyasi işler başkanı hemşerimiz Cihan Paçacı ile bir araya gelen Yüksel Ercan, şehre ve halkımıza hizmeti, İyi Parti saflarında yürütme kararı aldığını açıkladı.

İyi Parti Siyasi işler başkanı Cihan Paçacı ile ilimizle ilgili görüş alışverişlerde bulundukları ifade eden Ercan şunları söyledi:“Ankara ziyaretimiz kapsamında TBMM’de İyi Parti Erzurum Milletvekili Sayın Naci Cinisli ile İyi Parti Siyasi işler başkanı, ilimiz eski milletvekili Sayın Cihan Paçacı’yı Parti Genel Merkezi’nde ziyaret ederek Elazığ merkezli görüş alışverişi ve değerlendirmelerde bulunduk. Ziyaretlerimizde ilimizin sorunları ve bunların çözümü noktasında Elazığ özelinde geliştirilebilecek projelerle ilgili fikir teatisinde bulunduk. Sayın Paçacı da Elazığ ile ilgili geçmişte hayata geçirdikleri hizmetler ile duygu ve hatıralarını bizlerle paylaştı. Bu görüşmenin hem partimiz hem de şehrimiz için önemli sonuçlar doğuracağına inanıyor ve bizleri makamında ağırlayan sayın Cinisli ve Paçacı’ya teşekkür ediyorum.”