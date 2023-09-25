Erbakan, Malatya’da esnaf temsilcilerini dinledi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, deprem bölgesi Malatya’da esnaf temsilcilerini ziyaret edip taleplerini dinledi. Kent merkezinde esnafı da gezen Erbakan, deprem bölgesinin sorunlarının çözümünü TBMM’de takipçisi olacaklarını söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, deprem bölgesi Malatya’da esnaf temsilcilerini ziyaret edip taleplerini dinledi. Kent merkezinde esnafı da gezen Erbakan, deprem bölgesinin sorunlarının çözümünü TBMM’de takipçisi olacaklarını söyledi.Sabah saatlerinde Malatya’ya gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, kentteki esnaf odalarının sivil toplum kuruluşlarını da ziyaret ederek iş dünyası ve esnafların sorunlarını dinledi. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret eden Erbakan, burada MTSO Başkan vekili Basri İlhan ve yönetim kurulu ile bir araya geldi. Başkan vekili İlhan, üyelerinin yüzde 80’inin depremden zarar gördüğünü söyleyerek, “Malatya’da yıkılan ve ağır hasar alan iş yeri sayısı 27 bin 500 şehrimizde 36 bin 500 bina ağır hasar aldı ve yıkılıyor. Ziyaretiniz, bu açıdan bizler için büyük önem arz ediyor” dedi.İş dünyasının sorunlarını dinleyen Erbakan, bugünkü ziyaretlerinin amacının deprem sonrası yaraların sarılması noktasında atılmış olan adımlar ile eksik olan noktaların tespitini yapmak olduğunu söyledi.Deprem bölgesindeki talepler ve Malatya’nın eski haline bir an evvel dönmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde konunun takipçisi olacaklarını ifade eden Erbakan, “Bunları güçlü bir şekilde dile getirerek bu sorunların çözülmesine inşallah vesile olacağız” dedi.14 Mayıs seçimlerinde Malatyalıların partilerine göstermiş olduğu ilgi ve teveccühün kendilerini mutlu ettiğini de ifade eden Erbakan, “Malatya Yeniden Refah Partimizin en yüksek oy aldığı Türkiye’de ikinci il oldu. Bundan dolayı büyük bahtiyarlık yaşıyoruz ve Malatya halkına da bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sanayi ve Ticaret Odasında bulunmak bizim için ayrıca bir bahtiyarlık, çünkü Türkiye’de sanayi denince üretim denince rahmetli merhum liderimiz Erbakan hocamız akla geliyor. Allah gani gani rahmet etsin. Gerçekten de üretim noktasında sanayileşme noktasında milli görüş geleneğinin Erbakan hocamızın bizzat çok büyük emeği var. Malatya’da yeniden çarkların dönmesi, yeniden üretimin, ticaretin, sanayinin canlanması ve böylece Malatya’nın da eski günlerine dönmesi hak ettiği noktaya gelmesi için inşallah konunun takipçisi olacağız” şeklinde konuştu.YRP Genel Başkanı Erbakan, beraberinde İl Başkanı Bilal Yıldırım ve partililerle birlikte daha sonra Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Şevket Keskin’i de ziyaret ederek esnafların sorunları hakkında bilgiler aldı.Erbakan, daha sonra yıkımın büyük olduğu Malatya şehir merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Vatandaşların ilgi gösterdiği Erbakan, Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini ileterek yaraların sarılması adına ellerinden gelen tüm desteği sunacaklarını söyledi.