‘Erbakan hocamızın Milli Görüş bereketini her an yaşıyoruz’

Elazığ'da Yeniden Refah Partisi'nin 2. Olağan Kongresi yapıldı. Bir otelde gerçekleşen kongreye Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan katıldı. Erbakan burada partililere seslendi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Erbakan hocanın Milli Görüş bereketini her an yaşadıklarını belirterek "Erbakan hocamız, merhum liderimiz halen daha vefatından sonra görev başında. Milli Görüş Harekatı içerisinde olmayan, Milli Görüşe herhangi bir bağı olmayan insanların rüyasına giriyor ve o rüyalarda açık açık Yeniden Refah’a gideceksin, orada çalışacaksın diye onları bize yönlendiriyor" dedi.

Erbakan, konuşmasında “ Davamızın bereketini, Allah’ın yardımını, Erbakan hocamızın, Milli Görüş bereketini partimizi kurduğumuz ilk günden itibaren her an yaşıyoruz. Erbakan, hocamız, merhum liderimiz halen daha vefatından sonra görev başında. Milli Görüş harekatı içerisinde olmayan, Milli Görüş'e herhangi bir bağı olmayan insanların rüyasına giriyor ve o rüyalarda açık açık Yeniden Refah’a gideceksin, orada çalışacaksın diye onları bize yönlendiriyor. Antalya’da, İstanbul’da Elazığ’da Konya’da, Türkiye’nin dört bir yanında bu örnekleri görüyoruz. Erbakan hocamız vefatından sonra halen daha iş başında. Bu bereketle, ihlasla, samimiyetle Cenabı Allah’ın yardımıyla, davamızın bereketiyle fedakar dava erlerinin yokluklara, imkansızlıklara rağmen gösterdiğiniz çabalarla birinci büyük şahlanışımızı 17 Kasım’da Ankara’da 1. Kongremizde gerçekleştirdik. Birçokları için sürpriz olan bu iki büyük şahlanışın üzerine üçüncü büyük şahlanışımızı, 2023 seçimlerinde yapacağız. Sandıkları patlatacağız. Milli Görüşü, Yeniden Refah'a, iktidara taşıyacağız. Allah, Erbakan hocamızın gösterdiği hedeflere, ikinci 40 yılda Yeniden Refah Partisi olarak ulaşmayı nasip etsin” diye konuştu.

Halkla buluşma programlarına ara vermeden devam edeceklerini kaydeden Erbakan, “Dün, evvelsi gün ve 3 günlük İstanbul programı yaptık. İstanbul’un 39 ilçesinde 70’in üzerinde MKYK üyesi ve 10 tane genel başkan yardımcısının da katılımıyla bütün İstanbul teşkilatlarımızın da katılımıyla İstanbul’un 39 ilçesinde tarama programlarını yaptık. Çok etkili programlar oldu. Nokta mitingler yaptık. Mahalle temsilciliklerinin açılışlarını yaptık ve şimdi de koştuk Elazığ’a geldik. Burada il kongremizi yapıyoruz. önümüzdeki hafta Şanlıurfa ve Diyarbakır’da halkla buluşma programları, ondan sonraki hafta Konya ve Antalya’da halkla buluşma programları yapacağız. Yine bütün MKYK üyeleri, genel merkez heyeti ile birlikte tabiri caizse bir çıkarma yaparak bu programları yapacağız” diye konuştu.