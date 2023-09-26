Erbakan: “Aziz milletimiz, LGBT’cilere, dış güçlerin iktidar olması istediği kimselere geçit vermedi”

Bingöl’de konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, “Aziz milletimiz, 14 ve 28 Mayısta devletinin, milletinin, yeni nesillerinin geleceğini düşünerek oy verdi ve Cumhur İttifakına destek oldu. Cumhurbaşkanımızı yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçti. LGBT’cilere, dış güçlerin iktidar olması istediği kimselere, 5 yaşındaki çocuğa kuran öğretmek çağ dışılıktır diyenlere, Ayasofya’nın yeniden müzeye dönüşmesi lazım diyenlere, LGBT Türk aile yapısını bozmaz, zarar vermez diyenlere geçit vermedi elhamdülillah” dedi.

Bingöl’de konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, “Aziz milletimiz, 14 ve 28 Mayısta devletinin, milletinin, yeni nesillerinin geleceğini düşünerek oy verdi ve Cumhur İttifakına destek oldu. Cumhurbaşkanımızı yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçti. LGBT’cilere, dış güçlerin iktidar olması istediği kimselere, 5 yaşındaki çocuğa kuran öğretmek çağ dışılıktır diyenlere, Ayasofya’nın yeniden müzeye dönüşmesi lazım diyenlere, LGBT Türk aile yapısını bozmaz, zarar vermez diyenlere geçit vermedi elhamdülillah” dedi.Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, partisinin düzenlemiş olduğu bir takım ziyaretler çerçevesinde Bingöl’e geldi. İlk olarak Solhan ilçesine giden Erbakan, burada esnafı ziyaret edip, vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra Bingöl merkeze gelen Erbakan, Genç Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret etti. Ardından Bingöl Belediyesi konferans salonunda vatandaşlara hitap eden Erbakan, Bingöllülere seçimde verdiği destekten dolayı teşekkür etti. Erbakan, “Türkiye Yeniden Refah Parti’mizin 14 Mayıs seçimlerinde en yüksek oy oranına ulaştığı Bingöl’ümüze, Bingöl halkına, Bingöl teşkilatlarımıza teşekkür ziyareti olarak planladık. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bingöl’de de ve Türkiye genelinde aziz milletimiz, 14 ve 28 Mayıs’ta devletinin, milletinin, yeni nesillerinin geleceğini düşünerek oy verdi ve Cumhur İttifakı’na destek oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızı yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçti. LGBT’cilere, dış güçlerin iktidar olması istediği kimselere, 5 yaşındaki çocuğa kuran öğretmek çağ dışılıktır diyenlere, Ayasofya’nın yeniden müzeye dönüşmesi lazım diyenlere, LGBT Türk aile yapısını bozmaz, zarar vermez diyenlere geçit vermedi elhamdülillah. Ancak bütün bunları yaparken ekonomik krizlere göğüs gererek, canını dişine takarak, bu hayat pahalılığına, bu enflasyona rağmen, daha büyük bir tehlikeden korunabilmek için Cumhur İttifakı’na destek oldu, sayın Cumhurbaşkanımıza destek oldu. Bu noktadan sonra artık yeni kurulan hükümetin hiçbir mazeretin arkasına saklanmadan bu aziz milletimizin derdine derman olması gerekiyor. Bu aziz milletimizin maddi sıkıntılarından, ekonomik krizden kurtarmak için, alım gücünü, refah seviyesini arttırmak için her türlü gayreti ortaya koyması gerekiyor” dedi.“Yeniden Refah Partimiz, 2028’de iktidara gelecek ve bu adımları birer birer atacak”Erbakan, açıklamasını şu şekilde tamamladı:“Biz Yeniden Refah Partisi olarak mevcut hükümete her fırsatta çağrıda bulunuyoruz. Bugün de yapıcı bir muhalefet anlayışıyla, milletin derdine derman olma isteğiyle doğruya doğru yanlışa yanlış demeye devam ediyoruz. Ve diyoruz ki, ekonomi alanında takip ettiğiniz bu yol yanlıştır. Borca, faize, vergiye dayalı zamma dayalı bir ekonomi modeli, bu milletin suyunu çıkarmaktan başka bir işe yaramıyor. Yapılması gereken kamuda tasarrufa gidilmesi, mutlaka merkezi hükümet dahil olmak üzere yerel yönetim dahil olmak üzere denk bütçelerin gerçekleştirilmesi, denk bütçenin zorunlu hale getirilmesi. Millet bu ekonomik kriz ile boğuşurken kamuda hiç kimsenin gelirinden fazla gider yapmaya hakkı yoktur. Yapılacaklar bellidir. Denk bütçe yapılacak, havuz sistemi yapılacak, milli kaynak paketleri harekete geçirilecek, buradan elde edilen kaynak da önce millet anlayışıyla işçiye, memura, emekliye, çiftçiye, köylüye, küçük esnafa aktarılacak. Bu adımların atılması için iktidara, hükümete çağrıda bulunuyoruz, inşallah bu adımları biran evvel atarlar. Eğer bunları gerçekleştirmezlerse Yeniden Refah Partimiz, 2028’de iktidara gelecek ve bu adımları birer birer atacak.”