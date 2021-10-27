Er, milletvekilliğine yeşil ışık yaktı

Elazığ’da birçok sektörde faaliyet gösteren şirketlerde yöneticilik yapan iş insanı, AK Parti 3. Dönem Gençlik Kolları Başkanı Ali Dursun Er, Elazığ İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği'ni ziyaret etti.

Dernek Başkanı Muhammet Baygeldi ve yönetim kurulu üyeleriyle gündeme ilişkin fikir alışverişinde bulunan Ali Dursun Er, kentin daha ileri noktalara taşınabilmesi amacıyla ellerinden gelen gayreti sarfettiktelirini söyledi.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı döneminde Elazığ'a hizmet için çaba gösterdiklerini belirten Er, ticari sektörlerde hem istihdama hem de turizme önemli katkı sağlayacak “karavan kamp” projesini hayata geçirdiklerini kaydetti.

Elazığ sevdalısı olarak her zaman şehrin hizmetkârı olduğunu vurgulayan Ali Dursun Er, "Elazığ bizim memleketimiz. Bu şehir hepimizin. Şehrimizi her alanda ileriye taşıyabilmek hepimizin görevi. Biz kendi alanımızda bunu yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz." dedi.

"MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI OLACAĞIM"

Elazığ'da yatırımların artması, istihdam alanlarının çoğalması, sorunların çözüme kavuşması için siyasete yeniden adım atacağını belirten Ali Dursun Er, "Siyaset topluma hizmet aracıdır. Bizim de aziz şehrimize hizmet borcumuz olduğunu düşünüyorum. Vatandaşımızla beraber şehrimizin kalkınması için çaba gösterme arzusunu taşıyorum. İnşallah büyüklerimizin takdiri olursa, AK Parti'den önümüzdeki dönem milletvekili aday adayı olmayı düşünüyorum. Rabbim nasip ederse, vatandaşımızın da teveccühü ile milletvekili seçilirsek şehrimize siyasi kulvarda daha geniş perspektifte hizmet etmeyi istiyorum." diye konuştu.

"FARKIMIZI HİSSETTİRECEĞİZ"

Milletvekili seçilmesi halinde farklı bir siyaset anlayışı sergileyeceğini aktaran Ali Dursun Er, "Gerek söylemlerimizle, gerek duruşumuzla bu farkı hissettireceğimize inanıyorum. Aday adaylığı hazırlığımızı bu çerçevede sürdürüyorum. Zaman zaman muhtarlarımızla, esnaflarımızla, vatandaşlarımızla bir araya gelerek görüşmeler yapıyorum. Halkımızın taleplerini, önerilerini dinliyorum. Rabbimin izni ile farkımızı ortaya koyacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

ALİ DURSUN ER KİMDİR?

- 2002-2009 Yılları arasında otomotiv sektöründe faaliyet gösteren aile şirketinde yöneticilik yaptı.

- AK Parti Gençlik Kolları Elazığ İl Başkanlığı görevi tevdi edildikten sonra ticaret ile olan ilişiğini keserek şeffaf siyaset için uzun yıllar AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürüttü.

- 2011 Yılında Elazığ Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde Müdür yardımcısı, 2012-2014 Yılları arasında Elazığ Belediye Başkanlığı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nde Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

- 2017 Yılında Elazığ Belediye Başkanlığı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü görevini icra etti.

- 2019-2021 tarihleri arasında Elazığ Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü'nde Bilgi İşlem Müdürü olarak görev yaptı.

- 2021 yılında ADER Karavan firmasını kuran Ali Dursun Er, Elazığ'ın turizmine ve istihdama önemli katkılar sağlayacak karavan kamp projesini hayata geçirdi.