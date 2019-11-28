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Giriş Tarihi : 28-11-2019 13:48

Epilepsi pili hastaların hayatını kolaylaştırıyor  

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi kliniğinde ilaca dirençli sara hastalarına ameliyatla epilepsi pili takılarak, nöbet sayılarının azaltılması sağlanması ile hayatları kolaylaşıyor.  

Epilepsi pili hastaların hayatını kolaylaştırıyor  

FÜ Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sait Öztürk, oldukça pahalı bir tedavi yöntemi olan epilepsi pili ameliyatın hastanelerinde herhangi bir ücret alınmadan başarılı bir şekilde uygulandığını söyledi.

Türkiye genelinde yaklaşık 750 bin sara hastası olduğunu anımsatan Doç. Dr. Öztürk,"Bunların belirli bir kısmı çok sayıda ilaç kullanmasına rağmen yine de hayat kalitesini bozan, tek başına gündelik yaşamını sürdüremeyen ve sürekli yakınlarının gözetimi altında kalmasını gerektiren nöbetler geçirmektedir. Üniversitemizde bu hastalara yönelik uyguladığımız epilepsi pili tedavisi sayesinde hastaların geçirdikleri sık sara nöbetleri belirgin bir şekilde gerilemektedir. Oldukça pahalı bir tedavi yöntemi olan bu ameliyat ülkemizde sadece birkaç merkezde yapılmaktadır. Kayseri’den bu tarafa bu tedavi sadece üniversite hastanemizde yapılmakta ve hiçbir hastamızdan ek bir ücret alınmamaktadır. Diğer merkezlerde tedaviler için biraz fazla gün verilmekte, bizim kliniğimizde ise gelen hastalarımıza 1 hafta içinde bu tedavi uygulanmaktadır"dedi.

ETİKETLER: epilepsi pili doktor sait öztürk
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