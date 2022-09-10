GÜNCEL
Giriş Tarihi : 10-09-2022 08:59

Enstrüman kurslarına yoğun ilgi   

Elazığ Belediyesinin kültür ve sanat hayatını canlandırmak, müziğe ve sanata ilgi duyan gençler için enstrüman kursları devam ediyor.

Enstrüman kurslarına yoğun ilgi   

Eğitimden sanata, kültürden spora birçok branşta ücretsiz kurslar açarak gençlerin ilgi duydukları branşlarda gelişimlerine katkı sunan Elazığ Belediyesinin gençlere yönelik açtığı enstrüman kursu sürüyor. Bağlama, gitar, ud, cümbüş, keman, kaval, kanun, ritim gibi çalgı aletlerine yönelik açılan kurslara  12-25 yaş arası gençler yoğun ilgi gösteriyor. 
Alanında uzman hocalar tarafından verilen  eğitimlerde ayrıca yetenek sınavlarıyla üniversitelerin konservatuvar bölümüne yerleşmek isteyen öğrencilerde faydalanabiliyor. 

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