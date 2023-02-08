Enkazdan çıkartılan depremzede: ‘Artık öldüm zannettim’   

Kahramanmaraş merkezli depremde Malatya'da çöken bir binanın altında kalan ve 3,5 saat sonra kurtarılan depremzede Adnan Akın Kiremit, o anları anlattı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde, binlerce konut çökerken yine binlerce kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi de yaralandı. Malatya'da merkez Sivas Caddesi'nde bulunan 6 katlı apartmanın altında kalan 21 yaşındaki Adnan Akın Kiremit, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu 3,5 saatin ardından enkazdan çıkartıldı. Bacağında ve belinde kırıklar olan genç, Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Burada tedavisi süren depremzede yaşananları anlattı.

Uykudayken depreme yakalandıklarını dile getiren Adnan Akın Kiremit, “Malatya’daki göçükten çıkartıldım. Çok kötüydü. 3,5 saat enkaz altında kaldım. Bir an hiç çıkmayacağım zannettim. Çok kötü şeyler yaşadım. O sırada yatıyordum. Bir an üzerime sanki kaya parçası düştü. İtfaiye ve ambulans geldi. 20-30 kişi zorla çıkardı. Spiralle taşı kıramadılar. Bende canlı canlı onları izliyordum. Ailemden şu anlık bir kayıp yok. Ben sesimi duyurmaya ve tüm gücümle bağırmaya çalıştım. Artık öldüm zannettim. Kimse gelmeyecek zannettim. İtfaiye kayayı parçaladı. Ondan sonra çıkardılar” diye konuştu.