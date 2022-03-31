Engelli vatandaş için beton yol yapıldı  

Elazığ’da engelli bir vatandaşın tekerlekli sandalye kullanımını kolaylaştırmak için beton yol yapıldı.

Keban ilçesine bağlı Güneytepe köyünde yaşayan bedensel engelli Murşit Dağ, Keban Kaymakamlığına evleri ve köy meydanı arasında yol yapılması talebinde bulundu. Bunun üzerine Keban Kaymakamı Hasan Akbulut’un talimatıyla Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Dağ'ın tekerlekli sandalye kullanımını kolaylaştırmak amacıyla evinin bulunduğu sokakta beton yol yapıldı.

Kaymakam Akbulut yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizim memnuniyetimizdir, köylerimizin sıkıntılarını yerinde incelemeye devam ederek çözüme kavuşturacağız" dedi.