Engelli usta, evinin bodrumuna kurduğu atölye ile engellilerin eli ayağı oldu

Elazığ’da 4 yaşında geçirdiği hastalık yüzünden yürüme engelli olan Metin Fırat, 4 yılda kendisi gibi engeli olan 100’den fazla bireyin tekerlekli ve akülü aracını ücretsiz tamir ederek büyük bir dayanışma örneği sergiledi.

Elazığ’da 4 yaşında geçirdiği hastalık yüzünden yürüme engelli olan Metin Fırat, 4 yılda kendisi gibi engeli olan 100’den fazla bireyin tekerlekli ve akülü aracını ücretsiz tamir ederek büyük bir dayanışma örneği sergiledi.

Elazığ’da yaşayan ve 2 çocuk babası olan Metin Fırat, 4 yaşında geçirdiği çocuk felci hastalığı nedeniyle yürüme yeteneğini kaybetti. Yaklaşık 38 senedir tekerlekli sandalyeye bağlı bir yaşam sürdüren Fırat, kendisi gibi yürüme engeli bireylere yardım eli uzatıyor. 9 yıldır Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ Şubesi Başkanlığını da yürüten Fırat, evinin bodrum katını atölyeye çevirdi. Fırat, son 4 yıl içinde 100’den fazla engelli bireyin tekerlekli ve akülü araçlarının büyük bir bölümünü ücretsiz olarak tamir etti. Örnek çabasıyla sadece araçları onarmakla kalmayıp, aynı zamanda engelli topluluğuna dayanışma ve umut örneği gösteren Metin Fırat, özverili çalışmasıyla takdir topluyor. Öte yandan, 4 sene önce katıldığı Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası’na katılarak 110 kilogram ağırlık kaldırıp Türkiye 3’üncülüğü elden eden olan Fırat, kentin de ilk halter sporcusu oldu.

Kendi hikayesinden bahseden Metin Fırat, “38 senedir yürüme engellisiyim. Bu nedenle akülü araç kullanmaktayım. Bu akülü araçlarım genelde arıza yapıyordu ve nereye götürüp tamir ettirebileceğimi bilemiyordum. Araç arızalandığı için gerçekten dışarı çıkamıyordum. Kullandığım akülü aracımı test ederek, tamirini yaparak öğrendim. Şu an kendi evimin bodrumunda akülü araç tamir yeri yaptım. Benim gibi engelli kardeşlerimiz bozulan akülü araçlarını il dışına göndereceğine bana ulaşıyorlar. Ben de onların araçları tamir ediyorum” dedi.

Engelli bireylerin akülü araçlarını tamir ettiğini dile getiren Fırat, “Bu benim için mutluluktur. Hiç olmazsa engelli kardeşlerimizin dışarı çıkmaları için akülü araçlarını bana ulaştırıyorlar, ben de onların tamirini yapıyorum. Buradaki malzemelerimiz, joystick, beyin, motor ve tekerlek gibi arızaları tamir ediyorum. Elazığ’da da olmadığı için gerçekten olması gereken bir şeydi. 4 senedir bunlarını tamiratını yapıyorum ve 100’ yakın araç tamiri yaptım” diye konuştu.

Hiçbir ücret talep etmediğini dile getiren Fırat, “Benim elimde olan malzemeden hiçbir ücret almıyorum. Ancak olmayan malzemelerin ise siparişini veriyorum ve araç sahibi ücretini veriyor. Ben hiçbir ücret almadan kendi işçiliğimle tamiri yapıp aracı teslim ediyorum. Bize teşekkür ediyorlar” şeklinde konuştu.