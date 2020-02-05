Engelli depremzede çadırda ailesiyle yaşama tutundu

Fiziksel engelli Yusuf, çadırda yaşamasına rağmen Kangal köpeği beslemek istediğini söyledi.

Elazığ’da 6.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem nedeniyle, fiziksel engelli Yusuf ailesiyle birlikte çadırda yaşama tutundu.24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli meydana gelen 6.8'lik depremin ardından evleri yıkılan ve hasar gören vatandaşlar AFAD ve Kızılay'ın kurduğu çadırlarda yaşamaya başladı. Merkeze bağlı Çatal Çeşme mahallesinde de Yörük ailesi de fiziksel engelli Yusuf ve diğer çocuklarıyla çadırda yaşamaya başladı. Çadırda yaşamını sürdüren fiziksel engelli Yusuf ise, zor şartlarda hayatını devam ettirmesine rağmen Sivas kangalı bir köpeği beslemek istiyor.

Depremden dolayı mağdur olduğunu ifade eden baba İbrahim Yörük, “Engelli çocuğum ve küçük kızım içeri giremiyor. Bizde mecburen çadırda kalıyoruz. Havalar çok soğuk çadırda kalmak kolay değil. Soba söndüğü an buranın ısısı gidiyor. Harput'tan sonra Elazığ’ın en yüksek yeri burasıdır. Engelli oğlum burada yaşarken zorlanıyor. Kendine bakamıyor. Kendi ihtiyacını gideremiyor. Lavaboya gidemez kendi yemeğini yiyemez. Her ihtiyacını biz gideriyoruz. Maddi durumumda iyi değil, birçok hastalığım var, çalışamıyorum" dedi

Köpekleri çok sevdiğini belirten fiziksel engelli Yusuf Yörük ise, “Sivas kangalı bir köpek istiyorum. Köpekleri et ve süt ile beslerim çok seviyorum. Sivas Kangalı bir köpeğim olsun isterim” ifadelerini kullandı.