18 ARALIK 2019 Çarşamba 16:07
Advert
Güncel
Giriş Tarihi : 04-12-2019 13:41

Engelli bireylere özel girişimcilik eğitimi  

Elazığ'da belediye tarafından engelli bireylere yönelik özel girişimcilik eğitimi verilmeye başlandığı belirtildi.  

Engelli bireylere özel girişimcilik eğitimi  

Belediye Ekonomi Geliştirme ve Eğitim Merkezinde (EBEGEM), 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle "Engelli Olmak Girişimci Olmaya Engel Değildir" sloganıyla  özel bir eğitim programı düzenlendi.Engellilere yönelik düzenlenen KOSGEB Hibe ve Kredi Destekli Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine kayıt yaptıranların 6 Aralık'a kadar eğitim alacağı aktarıldı.

32 saat sürecek olan eğitim kapsamında girişimci adaylara iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmelerine katkı sunulmasının planlandığı kaydedildi.

Eğitim programını tamamlayan kursiyerlerin  işletmeleri için 300 bin TL’ye kadar KOSGEB hibe ve kredi desteklerinden faydalanma olanağı sağlanacağı bildirildi.

ETİKETLER: elazığ girişimcilik engelli girişimcilik eğitimi
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 33 15
  • 2 İstanbul Başakşehir 27 15
  • 3 Beşiktaş 27 15
  • 4 Trabzonspor 26 15
  • 5 Fenerbahçe 25 15
  • 6 Galatasaray 24 15
  • 7 Yeni Malatyaspor 23 15
  • 8 Alanyaspor 23 15
  • 9 Denizlispor 21 15
  • 10 Göztepe 20 15
  • 11 Gaziantep FK 20 15
  • 12 Gençlerbirliği 17 15
  • 13 Çaykur Rizespor 17 15
  • 14 Kasımpaşa 15 15
  • 15 Konyaspor 15 15
  • 16 Antalyaspor 13 15
  • 17 Kayserispor 10 15
  • 18 MKE Ankaragücü 10 15
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ARŞİV ARAMA