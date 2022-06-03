'Enflasyon artışı hız kesti'

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati sosyal medya hesabından yaptığı bir dizi paylaşımla, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2,98'lik mayıs ayı enflasyonunu değerlendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati, açıklanan enflasyon rakamlarının, enflasyon artışının hız kestiğini ortaya koyduğunu belirterek, “Enflasyonla mücadele önümüzdeki dönemde birinci önceliğimiz olmaya devam edecektir. Vatandaşlarımızın enflasyon baskısı altında ezilmesine asla müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Nebati, açıklanan enflasyon rakamlarının, enflasyon artışının hız kestiğini ortaya koyduğunu belirterek, nisan ayında yüzde 7,25 olarak gerçekleşen TÜFE aylık artış oranının mayıs ayında yüzde 2,98 gerçekleşerek enflasyonunu düşüş eğilimine girdiğini söyledi.

Nebati, gıda ve enerji başta olmak üzere küresel salgın ve savaş ortamının tetiklediği uluslararası emtia fiyatlarındaki yüksek artışların ve tedarik zincirlerinde oluşan aksaklıkların tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'nin enflasyon artışlarında da temel rol oynadığını belirtti.

Bakan Nebati, uyguladıkları politikaların, yönetilen-yönlendirilen fiyatların, vergi indirimlerinin ve sübvansiyonların (destek) aracılığıyla vatandaşın fiyat artışlarından en az düzeyde etkilenmesini ve enflasyondaki gevşemenin artarak devamını sağlamak amacıyla çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü aktardı.

“GELİRLERİ ARTIRARAK GELİR SEVİYESİNDEKİ DÜŞÜŞÜN HIZLA ÖNÜNE GEÇMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Bakan Nebati, ilerleyen günlerde tarımsal üretimde gerçekleşmesini bekledikleri artışın enflasyondaki gevşemeyi olumlu yönde destekleyeceğini öngördüklerini belirterek, “Ayrıca, atacağımız ek adımlarla bir yandan insanlarımızın günlük hayatlarını etkileyen fiyat artışlarının önüne set çekerken diğer yandan da gelirleri artırarak gelir seviyesindeki düşüşün hızla önüne geçmeye devam edeceğiz. Enflasyonla mücadele önümüzdeki dönemde birinci önceliğimiz olmaya devam edecektir. Vatandaşlarımızın enflasyon baskısı altında ezilmesine asla müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.