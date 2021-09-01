Anasayfa

Güncel

‘En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi’

Güncel

‘En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi’

Elazığ’da jandarma ekipleri bir taraftan uyuşturucu operasyonları yaparken bir taraftan En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi kapsamında bilgilendirme yapmaya devam ediyor.