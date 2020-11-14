‘En fazla 1- 2 ay dayanacak gücümüz kaldı’

Elazığ Kahveciler ve Kıraathaneciler Esnaf Odası Başkanlığını yürüten Nihat Bozkurt 8-9 aydır kahvecilerin mağdur olduğunu ifade etti.

Esnafımızın en fazla dayanacağı 1- 2 aydır ondan fazlasını dayanamaz diyen Başkan Bozkurt; “Çünkü alınan kredilerin ödeme tarihi başlıyor. Esnaflarımız kredi ödeyemez. Ödeyecek durumu da yok zaten. Esnafımız; doğal gaz faturasını mı ödesin, ev kirasını mı ödesin, dükkân kirasını mı? Bu durumda hangisini ödeyebilir ki…”

“BİZE HİBE ŞART”

Bozkurt; “İlimize özel mağdur olan esnafımıza 15-20 bin TL’lik hibe kredi verilmesi lazım. Çünkü ilimizde deprem yaşandı, pandemi süreci yaşandı ve şimdide hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Kahveci esnafı bitmiş durumda hibe kredi mutlaka verilmesi lazım. 15-20 kahveci esnafımızın çocuğu üniversiteyi kazandı. Gidip kayıt yaptıramadı. Nasıl yaptıracak”.

“BİR AN ÖNCE İŞYERLERİMİZİ AÇIN”

Bozkurt; “Cumhurbaşkanımızdan bakanlarımızdan isteğimiz biran önce işyerlerimizi normale dönsün. Biz hazırız eldiven, maske, sosyal mesafe kurallarına uyacağız. Vatandaşlarımız okey oynarsa eldivenini takar, maskesi takar onlar kalktıktan sonra okey taşlarını ilaçlar ondan sonraki müşterilere veririz. Geçen Ankara’ya gittim toplantımız vardı uçağa bindim üç kişi yan yana oturuyor. Gelişte otobüsten geldim yine vatandaşlarımız yan yana oturuyor. Bugün her taraf açık bizim kahveci esnafımızın ne günahı var. Bizim mesleğimiz 500 yıllık mazisi var. Günde ortalama olarak üç esnafımız mesleğini bırakıyor. Esnafımız bitiyor” dedi.