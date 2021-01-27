‘En büyük sıkıntımız eleman sıkıntısı’

Elazığ Petrolcüler Derneği Başkanı Ahmet Yılmaz açıklamalarda bulundu.

Başkan Yılmaz; “Akaryakıtçılar olarak en önemli sıkıntımız elaman sorunudur. İşletmelerimize pompa istasyonunda çalıştıracak elaman bulamıyoruz. Devletimizin bize vermiş olduğu sorumluluklara çok önem veriyorum: Mesul müdürümüz, makine mühendisimiz ve 9-10 madde olarak sayacağımız hükümlülük ve sorumluluklarımız var üstümüzde”.

“İŞLERİMİZ YÜZDE 50 AZALDI”

Elazığ Petrolcüler Derneği Başkanı Ahmet Yılmaz; “Pandemi nedeniyle işlerimiz yüzde 50 işlerimiz azaldı. Satışlarımız neredeyse durma noktasına geldi. Cumartesi ve Pazar günleri kısıtlamalar olduğu için işlerimiz çok azaldı. Yolcu taşımacılığı yok. Minibüs taşımacılığı yok, zaten zorlu bir süreç geçiriyoruz. Bide bunlarda üst üste gelince sıkıntılarla karşı karşıyayız”.

“ELAZIĞ’DA AKARYAKIT İSTASYONLARI ÇOK”

Elazığ’da akaryakıt istasyonları çok ilçelerde dâhil olmak üzere 130 tane petrol istasyonun olduğuna dikkat çeken ELPETDER Başkanı Ahmet Yılmaz; “ Elazığ 35 - 40 bin göç verdi. Akaryakıtçı sayısı çok olmasından dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Akaryakıt alan vatandaşları firma ismine çok bakıyorlar. Ama firmalar arasında akaryakıtta farklılık yok. Hepsi aynı yerlerde akaryakıt alıyorlar. Akaryakıtlarda hiçbir farklılık yok sadece akaryakıt istasyonlarının güvenliği, lavaboların temizliği, marketi açısından firmalar farklılık gösteriyor. Müşterilerin bu nedenlerden dolayı ulusal firmaları tercih edebiliyorlar” dedi.