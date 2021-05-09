‘En azından 3 gün işletmelerimizi açın’

Elazığ Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Nizamettin Türkoğlu, tam kapanma sürecinde esnafların ve vatandaşların mağdur olduğunu ifade ederek yetkilerden ricamız, Ramazan Bayramına üç gün kala işletmelerimizi açın dedi.

“ESNAFIMIZ EVİNE NASIL EKMEK GÖTÜRECEK”

Başkan Türkoğlu; “Yapılan açıklama ile işletmelerimizi 17 gün kapattık. Ama önümüzde Ramazan Bayramı var. Vatandaşlarımız saç bakımlarını nasıl yapacak. Esnaflarımız merdiven altında tıraş yapmaya başladı. Bu şekilde daha sağlıksız bir ortam oluyor. Bu şekilde virüs yayılımı daha çok olur. Esnaflarımızın işletmeleri açık olduğu zaman tüm tedbirlerini alıyordu. Ama nedense virüs sanki esnafın dükkanında bulaşıyormuş ki işletmelerimizi kapatıldı. Bu kesinlikle kabul edilecek bir şey değil. Esnafımız zaten istediği işi bayram öncesi yapıyordu. Ama oda elinden alındı. Esnafımız evine nasıl ekmek götürecek. Nasıl evinin ihtiyaçlarını karşılayacak. Esnaf çalışmasa evine ekmek götüremez. Esnafımızın dükkanı kapalı ama ülkemize turist geliyor. Kamu kurumları açık sadece ekonomimizin bel direği olan esnafımız kapalı yetkilerimizden ricamız, bayram öncesi işletmelerimizi açsınlar” dedi.