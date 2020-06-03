Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında bir adres tespit edilerek baskın yapıldı. Baskında yabancı uyruklu 2 şahıs yakalandı, bir miktar da toz esrar ele geçirildi. Çalışmasını sürdüren ekipler, şüpheli bir şahsı da fark edip yaptığı aramada da fişeklenmiş halde bir miktar metamfetamin buldu. Her iki olayda 3 şüpheli de gözaltına alınarak, uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.
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Giriş Tarihi : 03-06-2020 13:24 Güncelleme : 03-06-2020 13:24
Emniyetten uyuşturucu baskını! 3 şüpheli yakalandı
Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada 2'si yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı, bir miktar esrar ile metamfetamin ele geçirildi.