Emniyet müdürü 112 kez kan bağışı yaparak rekor kırdı

Türk Kızılayı Elazığ Şubesi tarafından, 112 tam kan bağışı yaparak Elazığ rekoru kıran Keban İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Ateş’e teşekkür plaketi verildi.

Türk Kızılayı Elazığ Şubesi tarafından, 112 tam kan bağışı yaparak Elazığ rekoru kıran Keban İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Ateş’e teşekkür plaketi verildi.Keban İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Ateş, 18 yaşından beri düzenli olarak 3 ayda bir kan bağışında bulunuyor. 112 kez kan bağışı yaparak, il rekorunu elinde bulunduran Emniyet Müdürü Ateş’e teşekkür plaketi verildi. Ateş’e plaket, Türk Kızılayı Keban Şubesi tarafından verildi.