Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, görev başındayken uğradığı silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Hasan Cevher'in cenazesi Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Gözaltına alınan saldırganın da ayağından yaralandığı öğrenildi.
Türkiye
Giriş Tarihi : 13-07-2021 15:39 Güncelleme : 13-07-2021 15:39
Emniyet müdür yardımcısına makamında silahlı saldırı
Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.