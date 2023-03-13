Emniyet kemeri takan sürücünün burnu bile kanamadı 

Elazığ’da takla atan otomobilin sürücüsü emniyet kemeri taktığı için kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza, Alparaslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ö. idaresindeki 23 AG 033 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak karşı şeride geçti ve takla attı. Kazada sürücü, araçta sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü, ekiplerin uğraşları sonucu araçtan çıkarıldı. Araç sürücüsü ters dönen aracın içinden emniyet kemeri takması sayesinde burnu dahi kanamadan çıktı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.