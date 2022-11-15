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  • Emniyet Genel Müdürü Aktaş Elazığ’da vatandaşlarla bir araya geldi   
GÜNCEL
Giriş Tarihi : 15-11-2022 14:09

Emniyet Genel Müdürü Aktaş Elazığ’da vatandaşlarla bir araya geldi   

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Elazığ’da Cumhuriyet Meydanı ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanında incelemelerde bulunup esnafla bir araya geldi. 

Emniyet Genel Müdürü Aktaş Elazığ’da vatandaşlarla bir araya geldi   

Şehit Fethi Sekin’in babasının cenazesine katılmak üzere Elazığ’a gelen Emniyet Genel Müdürü Aktaş, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Cumhuriyet Meydanı ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanında incelemelerde bulunan Aktaş’a Elazığ Valisi Ömer Toraman ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da eşlik etti. 

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