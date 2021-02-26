‘Emlakçının evrakları tam olur’

El-Aziz Emlakçılar Derneği Başkanı Nuri Gülyüz açıklamalarda bulundu.

Nuri Gülyüz; “Şunu belirtmek isterim ELZEMDER’in gözündeki emlakçı profili vergi mükellefi olan, resmi evrakları eksiksiz olan ve işletmesi olan gerçek emlâk danışmanlarıdır. Sadece bir sertifikaya sahip, ofisi olmayan, vergi mükellefi olmayan ve sadece internet sitelerine üyelik alan korsanlar değildir. Biz bu korsan diye tabir ettiğimiz emek hırsızlarıyla ve bu emek hırsızlarına üyelik veren internet siteleriyle de uğraşacağız”

“EMLAKÇILARIN SESİNİ DUYURACAĞIZ”

El-Aziz Emlakçılar Derneği Başkanı Nuri Gülyüz; “Biz yola çıkarken yürümek için değil koşmak için çıktık. Biz emlakçı kardeşlerimizle ağabeylerimizle koşacağız. Emlakçılarımız tek olarak sesini duyuramazken biz onların sesini duyuracağız. Biz sürekli meslektaşlarımızla iç içe olacağız. Biz onları ziyaret edeceğiz onlar bizi ziyaret edecekler. Kurumlarımızı ziyaret edeceğiz. Oda başkanlarımızı ziyaret edeceğiz. Amacımız tabela derneği değil içi dolu esnafı için elinden gelen her şeyi yapan dernek olacağız” dedi.