‘Emlakçılık basite alınacak meslek değildir’

El Aziz Emlakçılar Derneği Başkanı Nuri Gülyüz, Emlakçılık basite alınacak bir meslek ve sektör olmadığını dile getirerek emlakçılar, milyonlara yön veren ve bu taşınmazların satışında aracılık yapanlardır dedi.

“EMLAKÇI BAĞIMSIZ ÇALIŞAMAZ”

Başkan Nuri Gülyüz; “Emlakçı; Başkalarının taşınmazlarının alım satımıyla uğraşan ve geçimini bu yolla sağlayan kimsedir. Emlakçı, bu görevi yerine getirirken bağımsız çalışamaz, belirli bir resmi kuruma bağlıdır. Emlakçılar odasına ya da bulunduğu ildeki ticaret odasına kaydını yaptırarak gerekli yetkileri alabilmektedirler. Yani bizler milyonlara yön veren ve bu taşınmazların satışında aracılık yapan bir sektörüz”

VATANDAŞLARA UYARI!

El Aziz Emlakçılar Derneği Başkanı Nuri Gülyüz, “Vatandaş taşınmazının satış ya da kiralanmasını emlakçıya vermeden önce şu belgeleri mutlaka sormalıdır:

1. Vergi Levhası

2. İşyeri Açma Ruhsatı

3. Oda kayıt belgesi

4. Taşınmaz ticareti yetki belgesi

Emlakçı müşteriden taşınmazın satışı veya kiralanmasına aracılık ederken mutlaka şu sözleşmeleri almalıdır;

1. Satıcıdan Satmaya veya Kiralamaya Yetki Sözleşmesi ( Bir Taşınmazın Satış Yetkisi Sadece Bir Emlakçıda Olmalı)

2. Satış Yapılıncaya Kadar Taşınmaza Götürdüğü Yada Taşınmazı Gösterdiği Her Müşteriye Yer Gösterme Belgesi İmzalatmalı.

3. Satış Yapıldıktan Sonra Alıcı ile Satıcıya Alım-Satım Sözleşmesi İmzalatmalı.

4. Satış işlemi Olmadan ( Belediye, Tapu) gibi Kurumlarda satıcı adına işlem yapabilmek adına tellaliye sözleşmesi doldurmalıdır.

(Tellaliye Sözleşmesi): Taraflar arasında aracılık yapmak üzere iş sahibi ile yapılan sözleşmeye “gayrimenkul tellaliye sözleşmesi” denir

“HER ZAMAN BİLGİLENDİRME YAPACAĞIZ”

Emlakçılık basite alınacak bir meslek ve sektör olmadığını söyleyen Başkan Gülyüz, Bizler, ilimizde bu işi en iyi yapmak ve gerek meslektaşlarımızı, gerek ise müşterilerimizi bilgilendirmeye yönelik bu tür haberleri dilimiz döndüğünce her daim yapacağız” dedi.