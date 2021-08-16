Emlakçılar sorunları için toplanıyor

El Aziz Emlakçılar Derneği tarafından emlakçıların sorunları konuşulacağı istişare toplantısı gerçekleştirecek.

İstişare toplantısı, 17 Ağustos Salı Günü saat 12.00’de Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek.

“BU TOPLANTI SEKTÖRÜMÜZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan El Aziz Emlakçılar Derneği(ELZEM-DER) Başkanı Nuri Gülyüz, gayrimenkul sektörünün sorunlarının konuşulacağı istişare toplantısına tüm meslektaşlarını davet etti.

Başkan Gülyüz; “Mesleğimizin sorunlarını çözmek için ELZEM-DER olarak istişare toplantısı gerçekleştireceğiz. Bu toplantıya derneğimize üye olsun olmasın tüm emlakçılarımızı bekliyoruz. Toplantımıza; Elazığ Valimizi, Belediye Başkanımızı, Ticaret İl Müdürümüzü, Tapu Kadastro Bölge Müdürümüzü, Stk İl Müdürümüzü, Zabıta Müdürümüzü, Emlakçılar Federasyon Başkanımızı, Malatya Emlakçılar Oda Başkanını, Elazığ Esnaf Sanatkarlar Karma Oda Başkanını davet ettik inşallah kendileri katılım sağlayacaklardır. Bu toplantıda sorunlarımızı bürokratlarımıza direk iletme imkanına kavuşacağız. 17 Ağustos Salı Günü saat 12.00’de Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirileceğimiz toplantımıza tüm meslektaşlarımızı bekliyoruz” dedi.