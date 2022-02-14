‘Emlakçılar Odasının kurulması için çalışmalara başladık’

El Aziz Emlakçılar Derneği Başkanı Nuri Gülyüz, Elazığ Emlakçılar Odası’nın kurulumu için çalışmalara başlattıklarını ve emlakçıların kesinlikle Karma Oda’dan ayrılması gerektiğini söyledi.

BAŞKAN GÜLYÜZ’DEN MESLEKTAŞLARINA ÇAĞRI

Nuri Gülyüz; “Emlakçı esnafım gelin resmiyetinizi başlatın; vergi mükellefi olun, oda kaydı yaptırın, işyeri açma ruhsatlarınızı çıkartın ki odamızı kurmak için gerekli olan 500 sayısına ulaşalım. Bizler Maliye, Belediye, Ticaret İl Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğünden denetim konusunda talepte bulunmuştuk ve denetimler için ısrarcı olacağız”

“EMLAKÇILAR ODASININ KURULMASI BAZILARININ İŞİNE GELMİYOR”

Başkan Gülyüz; “Elazığ’da 800’ün üzerinde emlakçı var ve bizlerde odamızı kurmak için gerekli olan 500 resmi emlakçı sayısını tamamlayamıyorsak burada bir sıkıntı var, demek ki ya birileri görevini yapmıyor, ya da birilerinin emlakçılar odasının kurulması işine gelmiyor”.

“EMLAKÇILAR KARMA ODADAN AYRILMALIDIR”

El-ZEMDER’in kurulumundan bugüne sürekli emlakçı esnafı için hizmet ettiklerini ve mücadele vermeye devam edeceğini ifade eden El Aziz Emlakçılar Derneği Başkanı Nuri Gülyüz; “Bizden önce bu denli emlakçıların sorunlarıyla ilgilenen ne bir başkan nede bir oluşum oldu. Emlakçılar Odasının daha önce kurulma fırsatının verildiğini ama odayı kurmak için kimse mücadele vermedi. Esnaf Sanatkarlar Karma Odaya bağlı 50 den fazla sektör var, temsil noktasında sektörümüzün sorunları çok fazla olduğu için bu oda yetersiz kaldığı için Emlakçılar Odası mutlaka kurulmalıdır. Bu konuda öncelikle meslektaşlarından sonra ise Esnaf Sanatkarlar Odası Birlik Başkanımızdan destek bekliyoruz”

“SORUNLARIMIZI ÇÖZMEK İÇİN NE GEREKİYORSA ONU YAPACAĞIZ”

Başkan Nuri Gülyüz; “Karma Oda başkanımız kim olursa olsun 50 tane sektörün sorunlarını dinlemek, dile getirmek, çözüme kavuşturmak ve hizmet etmenin zor olduğunu, tek sektörün sorununu dinlemenin, dile getirmenin, çözüme kavuşturmanın ve hizmet etmenin daha kolay olabileceğini vurguluyoruz. Yani Emlakçılar Odası kurulmadıkça bugün sektörümüzü karma odada başka bir arkadaşımız temsil ediyor. Bir dahaki seçimlerde belki kendisinin aday olacağını ama daha iyi bir hizmet için emlakçılar odasının mutlaka kurulması gerektiğini” ifade etti.