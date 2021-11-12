Emlakçılar kimliğine kavuşuyor

El-Aziz Emlakçılar Derneği girişimleri ile emlakçılar emlakçılık kimlik kartına kavuşuyor.

ELZEM-DER girişimleri neticesinde Elazığ Esnaf Sanatkarlar Birliği ve El-Aziz Emlakçılar Derneği işbirliği ile emlakçılık kimlik kartı çıkartılıp emlakçılara dağıtılacak.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan El-Aziz Emlakçılar Derneği Başkanı Nuri Gülyüz, dernek olarak çalışmalarına aralıksız şekilde devam ettiklerini ifade ederek Vergi mükellefi olan, oda kaydı olan, evrakları eksiksiz tamam olan meslektaşlarımız bu karta sahip olabilecekler dedi.

“AYAKÇILARIN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ”

Başkan Gülyüz; “Sürekli ayakçılar, korsanlar emek hırsızları demekten yorulup usandık. Bunlarla bir tutulup, bunların yapmış olduğu yanlış ticaret ile bizim ekmek mücadelemiz aynı kefeye konulmasın diye elimizden geleni yapacağız.

ELZEM DER’in girişimleri ve Elazığ Esnaf Sanatkarlar Birliği tarafından emlakçı meslektaşlarımıza kimlik kartı dağıtılacak. Vergi mükellefi olan, oda kaydı olan , evrakları eksiksiz tamam olan meslektaşlarımız bu karta sahip olabilecekler.

Örneğin, Tapu Müdürlüğü ben sizinle ayakçıları nasıl ayırt edeceğim diyemeyecek. Kimlik kare kodu ile direkt esnaf sanatkarlar oda sicil numaramız ve emlak danışmanı olduğumuz bilgisi gözükecek.

Bu kimlik ile bu işi profesyonel ve donanımlı bir şekilde yaptığımızı ibraz edeceğiz. Gerek resmi kurumlarda gerekse indirim protokolü yapmış olduğumuz hastane, okul gibi kurumlarda indirim alabileceğiz”.

“MESLEKTAŞLARIMIZDAN DESTEK BEKLİYORUZ”

Başkan Gülyüz; “ Bizler hizmet aşkıyla çıkmış olduğumuz bu yolda sektörümüzü belli bir yere getirebilirsek ve bizden sonraki genç meslektaşlarımız da Allah razı olsun derse bize yeter demiştik. Çalışmalarımıza bu doğrultuda hız kesmeden ve ara vermeden devam edeceğiz. Ama emlakçı arkadaşlarımızdan bu kadar mücadeleye sadece birazcık destek vermelerini bekliyorum” dedi.