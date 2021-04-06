ELZEMDER’in 1. olağan genel kurulu yapıldı

El-Aziz Emlakçılar Derneği 1. olağan genel kurulu yaptı.

Tek liste ile gidilen seçimde derneğin kurucu başkanı Nuri Gülyüz başkan seçildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Divan ve Yönetim Kurulu adaylarının oylanması yapıldı.

Toplantıda gündem maddeleri okunup ibra edildi. Ardından yeni yönetim kurulu oylamaya sunularak oy birliği ile kabul edildi.

Genel kurulda açıklamalarda bulunan El-Aziz Emlakçılar Derneği Başkanı Nuri Gülyüz, 1. olağan genel kurulunun derneklerine hayırlı olmasını dileyerek genel kurula katılanlara teşekkür etti.

“HİZMET BİR BAYRAK YARIŞIDIR”

ELZEMDER Başkanı Nuri Gülyüz; “Derneğimizin bugün 1. olağan genel kurulu yaptık. Esnaflarımızın taktiriyle başkan seçildik. Hizmet bir bayrak yarışıdır. Bugün bu bayrak bizde yarın başka bir kardeşimizde olacak. Derneğimiz, kısa bir süre önce kurulmasına rağmen önemli çalışmalara imza attı. Bundan sonrada sektörümüzün sorunlarını gür sesle dile getireceğiz. Emlakçılarımızı tek çatı altında toplamasını sağlayacağız. Sorunlarımızı bir bir çözeceğiz. Ben bir kez daha genel kurulumuzun hayırlı olmasını diliyor esnaflarımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.