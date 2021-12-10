ELZEMDER’den emlakçılara önemli hizmetler

El Aziz Emlakçılar Derneği kurulduğu günden itibaren yaptığı hizmetlerle emlakçıların sorunlarını çözüyor.

Emlakçıların birikmiş sorunlarını çözmek için kurulan ELZEMDER, önemli çalışmalara imza attı.

ELZEMDER’in yaptığı hizmetlerin bazıları şu şekilde;

• Evrak takipçisi

• Drone eğitimi için protokol

• Özel hastanelerle ve kurumlarla indirim protokolleri

• Derneğe ait avukatlar

• Üye iş yerlerimize dernek üyesi stickerleri ve birçok promosyon ürünler

• Tektip alım satım ve yetki sözleşmeleri yaptırıp üyelerimize dağıtım

• Emlakçı Kimlik kartı

• ELZEMDER üyelerimize ait (PÖRTFÖY HAVUZU) internet sitesi yapımı çalışmalarına başlanıldı.

• Emlakçıların sorunları ile ilgili kurumlarla toplantılar

BAŞKAN GÜLYÜZ’DEN MESLEKTAŞLARINA SİTEM!

Derneğin şimdiye kadar yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler veren El Aziz Emlakçılar Derneği Başkanı Nuri Gülyüz, dernek olarak meslektaşlarına hizmet etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Başkan Gülyüz; “Buradan meslektaşlarıma sesleniyorum var mıydı? Böyle hizmet eden bir oluşum, var mıydı? Böyle çalışan bir başkan?

Ben kendim bir emlakçı olarak cevaplıyorum yoktu böyle hizmet eden bir oluşum, yoktu böyle çalışan bir başkan diyebiliyorum…

Emlakçı meslektaşlarım gelin böyle hizmet eden bir oluşuma sahip çıkalım. Eğer böyle sesimiz olan, sorunlarımızı dinleyen ve dinlettiren, hizmet eden bir oluşuma ihtiyacımız yok diyorsanız bizde gerek yok esnafın sorunu yokmuş deyip çalışmayı bırakalım”

EMLAKÇI KİMLİK KARTI VE ELZEMDER PÖRTFÖY (ÜRÜN HAVUZU) İLAN SİTESİ

Başkan Gülyüz; “Sadece ELZEMDER üyelerinin kullanacağı ve sadece ELZEMDER üyelerinin görebileceği ilan sitesi yapım çalışmalarına başladık.

ELZEMDER’e üye olan ve belki birbirlerini tanımayan meslektaşlarımız bu ilan sitesi sayesinde ortak ticaretler yapıp daha iyi paralar kazanmış ve daha iyi bir hizmet vermiş olacaklar. Bu ilan sitesi hakkında daha kapsamlı tanıtım ve duyuru yapacağız.

Herkes bilsin ki ELZEMDER hizmet etmeye devam edecektir. Ben daha iyisini yaparım ya da daha iyi fikirlerim var diyen bütün meslektaşlarımızı yönetimimizde görmek isteriz” dedi.