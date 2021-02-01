ELZEMDER kuruldu

El-Aziz Emlakçılar Derneği kurularak faaliyetlerine başladı.

El-Aziz Emlakçılar Derneği’nin başkanlığını Nuri Gülyüz yürütecek.

Basınla bir araya gelen El-Aziz Emlakçılar Derneği Başkanı Nuri Gülyüz ve Dernek yönetimi çalışmalarına başladı.

Dernekleri hakkında bilgiler veren El-Aziz Emlakçılar Derneği Başkanı Nuri Gülyüz, uzun süredir düşündüğümüz bir projeyi hayata geçirdikleri için çok mutlu olduklarını ifade ederek derneklerinin kurulmasında çoğu emlakçının oluru aldıklarını söyledi.

“BİRLİK VE BERABERLİĞİ SAĞLAMAK İÇİN DERNEK KURDUK”

ELZEMDER Başkanı Nuri Gülyüz; “Bugün emlakçılarımız için çok özel bir gün. Emlakçılarımızı taleplerini, sorunlarını ve birlik beraberliğini sağlamak için yeni dernek kurduk. Derneğimizin kurulmasına çoğu emlakçı esnaflarımız olur vermiştir ve onların isteği doğrultusunda kurduk. Derneğimizde hiçbir zaman bir tek kişinin düşüncesi önemli olmayacak tüm esnaflarımızın düşüncesi önemli olacak. Bizim için koltuk ve başkanlık önemli değildir. Önemli olan sektörümüze ve meslektaşlarımıza faydalı hizmetler sunmaktır”.

“SORUNLARIMIZI ANLATACAK KİMSE BULAMADIĞIMIZ İÇİN DERNEK KURDUK”

Dernek kurmalarındaki amacı anlatan El-Aziz Emlakçılar Derneği Başkanı Nuri Gülyüz; “Mesleğimizin sorunları dağ gibi ama mesleğimizin sorunlarını anlatacak kimseyi bulamadığımız için derneğimizi kurduk. Şunu belirtmek isterim ELZEMDER’İN gözündeki emlakçı profili vergi mükellefi olan ve emlak ofisi olan gerçek emlak danışmanıdır. Sadece bir sertifikaya sahip, ofisi olmayan, vergi mükellefi olmayan ve sadece internet sitelerine üyeliği olan korsanlar değildir. Biz bu korsan olarak tabir ettiğimiz emek hırsızlarıyla ve emek hırsızlarına üyelik veren internet siteleriyle de mücadele edeceğiz.

“BİRLİKTELİĞİ SAĞLAYACAĞIZ”

ELZEMDER Başkanı Nuri Gülyüz açıklamasına şu şekilde devam etti; “Pandemi nedeniyle bugün çoğu esnafımızı basın açıklamamıza çağırmadık. En kısa sürede ilimizde bulunan tüm emlakçıları ziyaret edeceğiz ve birlik ve beraberliğimizi tam anlamıyla sağlayacağız. Derneğimiz, meslektaşlarımıza ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.