ELZEMDER çalışmaları ile taktir topluyor

Kurulduğu günden itibaren önemli çalışmalara imza atan El Aziz Emlakçılar Derneği Başkanı Nuri Gülyüz, dernek olarak yapacakları yeni çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Haberin Videosu : ELZEMDER ÇALIŞMALARI İLE TAKTİR TOPLUYOR

“TEK AMACIMIZ HİZMET”

Başkan Gülyüz; “2 yıla yakındır derneğimizi kurduk. Derneği kurduğumuzda tek amacımız esnafımıza hizmet etmekti. Biz hizmette eksiklik hissettiğimiz için derneğimizi kurduk. Biz başkanlığını yürüttüğümüz dernekte çok iyiyiz, çok başarılıyız. Hiçbir sorunumuz yok demiyoruz ama ben hizmet ettiğim için koltuğa rahat oturabiliyorum”

“ESNAFTAN GEREKLİ DESTEĞİ GÖRMEDİK”

ELZEMDER olarak 1,5 yılda yaptığımız hizmetlerden sonra bir esnafımız başkanım eksikliğiniz var diye söylerse ben bu koltuktan kalkmaya hazırım.

Ben ve yönetimim hizmet ettiğimizi düşüyorum. Esnaftan gerekli desteği gördük mü? Esnafımızın tamamına demiyorum ama üzülerek söylüyorum yeteri kadar destek görmedik. Bu denli hizmet eden bir oluşum varken ben esnafımın yerinde olsam bu oluşama 10 kat fazla destek veririm ki derneğimiz sektörümüzün sorunlarını dile getirsin sektörün sorunlarını çözsün. Bizler bir adım atıyorsak esnafımız bizim beş adım atmamızı zorlayacak. Biz yürüyorsak esnafımız bizim koşmamızı sağlayacak. Ama esnafımızdan bunu göremiyoruz maalesef.

“DERNEK ÜYELERİMİZ KENDİ ARALARINDA TİCARET YAPACAK”

El Aziz Emlakçılar Derneği Başkanı Nuri Gülyüz, “Dernek olarak hazırladığımız kimlik kartlarımız hazır internet sitemiz yayına hazır. Kimliklerimizi yavaş yavaş dağıtmaya başladık.

Buradan üyelerime seslenmek istiyorum. Biz kimlikleri esnafımızın cebine koymayacağız. Esnaflarımız derneğimize üye olmamış, Elazığ’da iki yıldır basında ve her yerde konuşan hizmet eden bir başkan var. Esnafımız hala bizi tanımıyor, derneğimiz nerede bilmiyor, dernek ne iş yapar bilmiyor ama kimlik nerede diye soruyor.

Kimlikler kime verilecek gerçek ELZEMDER üyelerine ve gerçek emlakçılara verilecek.Dernek olarak kuracağımız sitemizi üyelerimiz arasında ticarette kullanacağız. Biz üyelerimizde elemeye gittik şuanda derneğimize 80 yakın üyemiz var. İnternet sitemizin şifresi sadece derneğimizin üyelerinde olacak. Bir birini tanımayan esnaflarımız ticaret yapma fırsatı bulacak. Derneğimize üye olmamış, aidat vermemiş, toplantılara katılmamış, bizi tanımız, derneğimizi bilmeyen kişiler bu internet sitesini kullanamayacak” dedi.