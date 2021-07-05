ELZEM-DER’den ilaçlama ve dezenfekte protokolü

El-Aziz Emlakçılar Derneği, ilimizde faaliyet gösteren bir ilaçlama ve dezenfekte firmasıyla indirim protokolü imzalandı.

İndirim protokolünü El-Aziz Emlakçılar Derneği Başkanı Nuri Gülyüz ve Alfa İlaçlama ve Çevre Sağlığı Sahibi Mehmet Alpan tarafından imzalandı.

“ESNAFLARIMIZ YÜZDE 20 İNDİRİM ALACAK”

Protokol sonrası açıklamalarda bulunan El-Aziz Emlakçılar Derneği Başkanı Nuri Gülyüz, esnaflarının yapılan protokolle yüzde 20 indirim alacaklarını ifade ederek esnafları için faydalı olan tüm çalışmalarda yer alacaklarını ifade etti.

Başkan Gülyüz; “Biz, ELZEM-DER olarak esnaflarımızın her zaman yanındayız. Bugün Alfa İlaçlama ve Çevre Sağlığı ile indirim protokolü imzaladık. Protokolümüz iki tarafa hayırlı olsun. Esnaflarımız, dezenfekte ve ilaçlamada yüzde 20 indirimli faydalanacak. Pandemi sürecinde dezenfektenin önemi çok iyi gördük. Yaz mevsiminde esnaflarımız işletmelerini ve gayrimenkullerini uygun fiyata ilaçlama yapabilecekler. Ben desteklerden dolayı Mehmet Alpan beye teşekkür ederim”

“UZUN YILLARDIR BU SEKTÖRDEYİZ”

Alfa İlaçlama ve Çevre Sağlığı Sahibi Mehmet Alpan’da, Dezenfektenin ve ilaçlamanın gün geçtikçe öneminin arttığını ifade ederek “Bugün firma olarak El-Aziz Emlakçılar Derneği ile protokol yaptık. Esnaflarımıza yüzde 20 indirim sağladık. El-Aziz Emlakçılar Derneği Başkanımız esnafları için güzel çalışmalara imza atıyor. Bizleri kabul ettiği için Nuri Başkanımıza teşekkür ediyorum. Protokolün iki tarafa hayırlı olmasını diliyorum” dedi.