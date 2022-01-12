ELZEM-DER’DEN Emlakçıları rahatlatacak yeni bir adım daha

El-Aziz Emlakçılar Derneği ve Malatya Emlakçılar Odası korsanla mücadele konusunda koordineli çalışacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ELZEM-DER Başkanı Nuri Gülyüz, çalışmaya meslektaşlarından destek beklediğini ifade etti.

“KORSANLA MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK”

Başkan Gülyüz; “Malatya Emlakçılar Odası ile koordineli olarak sürekli gündemde olan korsan diye tabir ettiğimiz emek hırsızlarına karşı başlatmış olduğumuz çalışmaya tüm meslektaşlarından katılım ve destek bekliyoruz.

Korsan emlakçı istemiyoruz konulu çalışmamızda herkes ulaşabildiği kadar korsana ulaşıp yapacağımız ilk toplantıda korsan isimleri derneğimize teslim edecek ve bizler ticaret bakanlığımıza (https://tiss.gtb.gov.tr) toplu ihbarda bulunacağız. Sosyal medya hesaplarından, internet alım satım sitelerinden ve korsan olduğunu ispatlayacağımız herhangi bir yerden ekran görüntüsü, ad soyad, fotoğraf kısacası ihbarda kullanabileceğimiz bir delil alıp toplu ihbarda bulunulacaktır. Vergi mükellefi olmayan, ofisi olmayan, oda kaydı ve iş yeri açma ruhsatı olmayan herkes korsandır. Yani emlakçı değildir Sadece bir sertifikası olan yada ücretsiz(teşfikli) mesleki yeterlilik belgesi alan herkes ben emlakçıyım söyleyip ticaret yapamaz. Korsanları tespit edebilmek adına üyelerimden ve meslektaşlarımdan duyarlı olmalarını bekliyorum. Bu bir şikâyet örneği olarak değerlendirilmesin ekmeğimizle oynanılıyorsa bizlerde ekmeğimize sahip çıkalım” dedi.